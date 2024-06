Cup sempre occupato. La Regione aggiunge un altro numero telefonico

Per funzionare, funzionava anche. Il problema è che avevi sempre davanti quelle 80/90 persone. Roba da far perdere la pazienza a un santo. Così la Regione ha attivato un nuovo numero Cup, che va ad aggiungersui a quello esistente. Segnatevi lo 071-9998010, il nuovo numero che, come lo 0721-1779301, si può digitare sia da rete fissa che da cellulare per prenotare una visita o un esame. Resta valido anche il numero verde 800098798 che però è solo da rete fissa.

L’incubo Cup, dopo l’attacco hacker del maggio scorso che ha paralizzato l’intera attività, mostra ancora qualche strascico. I disservizi sono infatti purtroppo proseguiti anche dopo il ripristino del sistema. Perché nel frattempo bisognava recuperare tutte le telefonate e gli appuntamenti persi (la media è di 8/9mila chiamate al giorno) nei giorni del black out. Così la Regione ha deciso di potenziare il servizio aggiungendo un numero in più. Gli utenti – fa presente la nota della Regione – hanno a disposizione anche il sito web della Regione Marche https://mycupmarche.it/prenotazionecittadino/ e l’App SaluteMarche, recentemente ripristinata.

"Le 180 linee telefoniche – precisa la Regione – sono tornate a funzionare da diversi giorni ma l’aumento del traffico telefonico dovuto all’interruzione prolungata del servizio ha determinato una maggiore possibilità di trovare il numero occupato, problema cui l’Ars (Agenzia regionale per la Salute) ha ovviato aggiungendo un ulteriore numero.

Dopo l’attacco hacker di domenica 19 maggio che ha causato l’interruzione temporanea di tutte le funzionalità del sistema, sono stati ripristinati tutti i servizi, anche nelle farmacie" assicura la Regione.