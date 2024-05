Della Lunga, volata regale. E’ lui il re di Castelfidardo

Volata doveva essere e volata è stata, come consuetudine. Nella seconda e ultima giornata della Due Giorni Marchigiana è il toscano Francesco Della Lunga a sprintare meglio di tutti nel Trofeo Città di Castelfidardo (trofeo Cisel) che chiude la 42ª edizione della Due Giorni Marchigiana internazionale per Elite e Under 23 organizzata come sempre egregiamente dallo Sporting Club S.Agostino del presidente Bruno Cantarini.

Un successo netto da parte di Della Lunga, portacolori della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, favorito alla vigilia, che precede sul traguardo in leggera ascesa del Cerretano Attilio Viviani della Corratec Vini Fantini e Riccardo Perani della Trevigiani Energiapura Marchiol. Sembrava che dovesse arrivare il gruppetto di diciannove corridori che era transitato davanti al suono della campana, ma ai 500 metri finali il gruppo annulla la fuga e poi è volata regale di Della Lunga, classe 2001, in procinto di fare il salto tra i professionisti, che ottiene in questa "Due Giorni Marchigiana" il suo quarto sigillo stagionale, primo a livello internazionale.

"Ho cercato di partire il più tardi possibile, all’incirca ai 150 metri e dedico questa vittoria a tutta la squadra che mi supporta sempre, allo staff e alla famiglia - dice il corridore aretino -. Abbiamo speso molte energie per ricucire il margine sui fuggitivi, ma ce l’abbiamo fatta. Il ricongiungimento è avvenuto quando sembrava ormai impensabile. Eravamo solo in quattro in squadra – prosegue Della Lunga – ma i miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile".

Dopo la mononucleosi che lo ha colpito l’anno scorso, Della Lunga quest’anno si è rimesso in sella lavorando sodo e i sacrifici lo stanno ripagando visto il poker di vittorie, l’ultima ieri all’esordio nella Due Giorni Marchigiana. Va invece all’ucraino, Kyrylo Tsarenko, il vincitore della gara di sabato, il Gran Premio Santa Rita, il prestigioso Gran Premio Semar, colui che totalizza il miglior punteggio nelle due giornate.

ORDINE DI ARRIVO (172 partenti, 153 arrivati): 1. DELLA LUNGA Francesco (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) km 180 in 3h 49’51 media/h 46.987; 2. VIVIANI Attilio (Corratec); 3. PERANI Riccardo (Trevigiani Energiapura Marchiol); 4. BIANCALANI Andrea (Beltrami Tsa Tre Colli); 5. BUDA Simone (Solme-Olmo); 6. NEGRENTE Mattia (Astana Qazaqstan Development); 7. LONARDI Francesco (Trentino Cycling Team); 8. CRESCIOLI Giosuè (Sissio Team); 9. HARASIM Mihnea A.(Team Skyline); 10. COCCA Andrea (General Store Essegibi F.lli Curia).

Michele Carletti