Derby decisivo tra Fossombrone e Vigor Senigallia: in palio i playoff

"Andiamo a giocare un derby molto sentito da ambo le parti – sottolinea alla vigilia della partita il trainer del Fossombrone Michele Fucili- importante per tutte e due riguardo la classifica e si giocherà di fronte ad una bella cornice di pubblico. Quindi è una partita che da grandi stimoli, la Vigor è una squadra forte, molto temibile soprattutto nel proprio stadio in sintetico dove è abituata a giocare, da parte nostra andremo a giocarci questa gara per continuare il nostro percorso che è stato importante e cercheremo di giocare le nostre schiance di poter rientrare nei playoff. Affrontiamo quindi questa partita cercando di ottenere il massimo e poi vedremo alla fine dove saremo arrivati, il percorso come dicevo è stato importante ma in questo momento nulla ci vieta di sognare e quindi andiamo a Senigallia per giocarci questa partita che è un po’ uno spareggio con grande entusiasmo, lo dobbiamo avere noi come lo deve avere tutto Fossombrone perché è una partita che non capita sempre di poter giocare con questi obiettivi. Siamo consapevoli delle difficoltà ma nello stesso convinti dei nostri mezzi e quindi vogliamo andarci a giocare una bella partita, abbiamo diversi giocatori acciaccati, in particolare Kyeremateng e anche altri, vedremo all’ultimo chi potremo recuperare".

Il direttore generale dei metaurensi Marco Meschini aggiunge: "Affrontiamo una squadra che viene da diversi risultati utili come noi. Dovremo essere bravi ad andare forte concedere poco e sfruttare al massimo ogni situazione. Il derby è sempre una partita particolare la spinta dei nostri tifosi sicuramente dopo 10 giorni di sosta ci sarà una carica particolare". Nell’ultimo turno giocato due giovedì fa la Vigor Senigallia ha pareggiato sul campo del Notaresco per 2 a 2 grazie ad una doppietta di Sergio Gonzalez, un punto che ha smosso la classifica che ora registra tre lunghezze di vantaggio rispetto alla zona playout. Assenti nella Vigor Rotondo, Beu e Mori Si gioca al Goffredo Bianchelli’ di Senigallia alle ore 15. Così in campo Vigor Senigallia (3-4-3): Campani; Fernandez, Magi Galluzzi, Pietri; Tomba, Subissati, Gabbianelli, Furini,; Kone, Pesaresi, Gonzalez. A disp.:Mancini, Tenkorang, Carnevale, Gasparroni; Alonzi. All. Antonioli.

Fossombrone (4-4-2): Bianchini; Bianchi, Urso, Giunchetti, Camilloni; Fraternali, R,Pandolfi (Conti), L.Pandolfi, Thiane; Casolla, Broso. A disp: Amici, Conti (R.Pandolfi), Pagliari, Procacci, Amerighi, Kyeremateng, Torri. All. Michele Fucili.

La terna. Arbitro: Marco Targhetta (Castelfranco Veneto). Assistenti: Massimiliano Alvise Quaglia (Mestre) e Seyedomid Noushehvar (Padova).

Amedeo Pisciolini