Domenica Ercolani, morta a 113 anni la nonna d’Italia

Dopo 113 anni la vecchiaia ha vinto sul sorriso di Domenica Ercolani: ieri pomeriggio la donna più longeva d’Italia – era nata a Urbino il 7 luglio 1910 – si è spenta, attorniata dall’affetto dei suoi cari e della figlia 87enne, Alessandra Rupalti. "Cachessia senile" è l’espressione usata dal medico di famiglia per spiegare che la signora è morta, appunto, di vecchiaia. "Cosa vuoi scrivere per una creatura dalla tempra incredibile: non ha mai preso una medicina in vita sua – conferma il medico Danilo De Santi – e ha campato 113 anni". Tanto è vero che il dottore ha fatto in tempo ad andare in pensione e lasciare Domenica alle cure della collega Daniela Cadegiani, oggi medico della famiglia Rupalti. "E’ sempre stata una roccia – osserva De Santi –. Quando nel 2021 andai per farle il vaccino, mi accolse, come sempre, col sorriso: la dolcezza è stata un’altra delle sue doti".

s.v.r.

Altro servizio in Nazionale