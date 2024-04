Donne: camminata contro la violenza

Percorso Donna e Lions Club Pesaro si uniscono per la "Camminata di Solidarietà" che punta a sensibilizzare la cittadinanza sui dati del femminicidio, della violenza e disparità di genere. Domani, alle 10, è previsto il ritrovo in piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro) per le iscrizioni. "La collaborazione con Percorso Donna per noi del Lions Club Pesaro Host ha un significato profondo. Ci siamo uniti ai loro progetti perché riteniamo che questa rivoluzione culturale possa e debba essere possibile": ha dichiarato Maria Paola Giorgio, dei Lions Club Pesaro Host e organizzatrice della Camminata che ha continuato dicendo che "i dati di femminicidio sono ancora purtroppo agghiaccianti e ci auguriamo che, partendo da una iniziativa così leggera come possa essere una camminata, si possa coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di persone possibile per sperare che un giorno questi dati saranno zero". Alla Palla verrà allestito un banchetto, da Lions Club Pesaro Host e Leo Club insieme alle volontarie di Percorso Donna, dove si potranno trovare i gadget dell’associazione, tra cui le sacche brandizzate che verranno distribuite con un contributo minimo di 5 euro.

"Diamo grande valore alla collaborazione con Lions Club Pesaro Host perché crediamo fortemente nel lavoro di rete per contrastare il deprecabile fenomeno della violenza di genere – conclude Elisabetta Furlani, direttrice del Festival Percorsi -. Per questo motivo non abbiamo esitato ad inserire la Camminata come spin off del Festival Percorsi, la cui sesta edizione si terrà dall’8 al 12 maggio con un programma ricchissimo"

Giorgia Monticelli