’Egemonia dei sapori’. Fusaro parla di cibo e globalizzazione

L’associazione "Cultura Identità Pesaro" ospita il filosofo Diego Fusaro per una conferenza

sul cibo e il suo valore culturale. L’appuntamento è per oggi alle 19,

nella Sala Pallerini di Palazzo Gradari, in via Rossini 24, con “Egemonia dei sapori e globalizzazione - Conversazione sulla dittatura del cibo ai tempi della globalizzazione”. Massimo Baronciani, vicepresidente di "Cultura Identità Pesaro" introdurrà il tema del cibo con riferimenti alla Divina Commedia, per poi conversare con Diego Fusaro. L’ingresso alla conferenza, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pesaro, è libero fino a esaurimento posti.