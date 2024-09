Esclusi dagli asili: non sono vaccinati

Pesaro, 30 agosto 2024 – Sette bambini sono stati esclusi dall’iscrizione alle scuole dell’infanzia. Motivo: non sono vaccinati. Lo ha stabilito una determina a firma del dirigente comunale del servizio alla persona e alla famiglia Walter Chiani che ha annullato l’iscrizione presentata dai genitori. Per stabilire quali fossero i bimbi da non ammettere negli asili comunale è stato necessario l’intervento dell’Azienda sanitaria territoriale. Si legge nella determina del dirigente: "Considerato che le iscrizioni per la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2024/2025 si sono svolte dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 e che nella domanda di iscrizione il genitore dichiara “di prendere atto che l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’infanzia”, dall’elenco di Ast risultano come non in regola con gli obblighi vaccinali sette minori". Per cui si procede con la decadenza dell’iscrizione dei minori. La mancata vaccinazione non impedisce solo l’accesso alle scuole comunali ma ovviamente anche a quelle statali mentre per le private la situazione può variare.

Soltanto con l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, i bambini esclusi potranno rientrare nelle iscrizioni i ma compatibilmente con le disponibilità di posti che ci potranno essere negli asili e materne prescelte. Per l’amministrazione comunale è obbligatorio far decadere dalle iscrizioni i bambini non vaccinati secondo le prescrizioni dell’istituto di sanità e, nel caso ci fosse una forzatura da parte dei genitori per voler portare comunque i propri figli non vaccinati all’interno della scuola dell’infanzia, scatterebbe l’intervento dei carabinieri per impedirne l’accesso.

Dopo la decadenza delle iscrizioni, ora i genitori hanno ragionevolmente qualche settimana di tempo per provvedere a mettersi in regola con la tabella vaccinale oppure potranno ricorrere al Tar contro il provvedimento entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dice Camilla Murgia, assessore ai servizi educativi: "Credo che i bambini esclusi per legge perché non vaccinati siano davvero pochi rispetto a migliaia di bambini che frequentano le scuole dell’infanzia sia comunali che statali. Resta il fatto che il numero di questi bambini non in regola col percorso vaccinale è comunque in diminuzione rispetto al passato. Per quanto riguarda le scuole private, non sappiamo esattamente come si comportano".