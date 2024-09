Famiglia perseguitata dai ladri: “Li abbiamo incrociati cinque volte, tutta la nostra zona presa di mira”

Pesaro, 12 settembre 2024 – Cinque tentativi di furti in pochi giorni: “Siamo esasperati e abbiamo paura di incontrare i ladri nel nostro giardino”. A Francesca Marchetti, residente in via Zanardelli 7, e alla sua famiglia è capitato cinque volte ultimamente: “Due volte è accaduto a mia figlia, che in un caso ha incrociato un ladro di fronte al garage la sera tardi e si è vista puntare in faccia la pila: così non ha potuto nemmeno vederlo e lui è potuto scappare con agilità, ma la paura è stata tanta. In un’altra circostanza, pochi giorni dopo sempre la sera tardi, mia figlia ha incontrato un individuo che stava camminando dietro casa nostra e che quando l’ha vista è scappato, inciampando nell’annaffiatoio e saltando la rete. Poi ci sono stati altri tre incontri ravvicinati, e due volte il ladro è fuggito aprendo un cancelletto che comunica con un altro giardino”.

Un’altra volta invece è scattato il sistema di allarme: “Sì, i ladri si erano avvicinati alla serranda della nostra tavernetta e l’allarme ha iniziato a suonare mettendoli in fuga. Siamo spaventatissimi, mio figlio dorme al piano terra e ci siamo dovuti dotare di impianto di allarme per poterci salvare. Abbiamo anche installato fari che illumina a giorno tutta la parte retrostante la nostra abitazione, ma è servito a poco perché i ladri continuano a provarci”.

Episodi ripetuti che hanno messo in allarme i residenti di via Ceccarelli, Croce e Zanardelli: “Anche i nostri vicini di casa hanno avuto la sorpresa di vedere intrusi nel loro giardino con una pila, che poi si sono dati alla fuga quando si sono accorti che i proprietari potevano vederli – spiega Francesca –. Il fatto è che queste una volta erano zone tranquille, invece ultimamente siamo alle prese con ripetuti tentativi di furto che non ci fanno dormire. E’ una situazione di fronte alla quale ci sentiamo impotenti e protetti solo dal sistema di allarme. Ma non è piacevole incontrare i ladri faccia a faccia in giardino quando si torna la sera. Vorremmo un maggior controllo delle forze dell’ordine. Ho provato a contattarle, mi hanno chiesto di sporgere denuncia, ma siamo scoraggiati: a cosa serve poi?”.

La serie di furti sta imperversando in questi giorni anche in altre zone della città. In via Ferraris, a Muraglia, il proprietario di un appartamento in piena notte ha messo in fuga i ladri che stavano cercando di entrare. Ladri che invece sono andati a segno a ripetizione negli ultimi giorni anche in periferia. A Borgo Santa Maria hanno ripulito tre appartamenti di una stessa palazzina. Sono entrati negli ambienti approfittando dell’assenza dei proprietari e hanno rubato ori, preziosi, computer, telefonini ed altri oggetti di valore. Un bottino di svariati milioni di euro. Tre furti anche a Fiorenzuola di Focara, vicino all’ingresso del paese. Anche in questo caso gli appartamenti erano vuoti e i ladri ne hanno approfittato per rubare un televisore e altri oggetti di valore.