Fano si tuffa nel vintage. C’è il Boomerang Festival

Dimenticate per un attimo social, notifiche e smartphone. Dal 19 al 22 giugno Fano si trasforma nella capitale italiana del vintage con il Boomerang Rewind Festival, l’unico evento in grado di catapultarvi direttamente nei gloriosi anni Ottanta e Novanta. Ideato da On Stage Produzioni, il festival è un caleidoscopio di musica, cinema, giochi, moda, motori e cultura pop che abbraccia grandi e piccoli, nostalgici e curiosi. E lo fa con stile.

Due palchi principali, un intero palace vintage (il Pala Apice), un Luna Park retrò, una regata, un cineforum, una zona doppiaggio dove diventare voci di cult. E poi street food, vinili, videogiochi arcade, Subbuteo, auto iconiche, la Ducati di Loris Capirossi, le Vespe, le Harley e una ruota panoramica con vista sul porto e sul Lido. Il festival si apre giovedì 19 alle 21 in Largo Seneca con il taglio del nastro e l’intervista a Francesco Moser, lo "sceriffo" delle due ruote, che incontrerà i fan anche nel pomeriggio in piazza XX Settembre con giro in bici e aperitivo al Bon Bon. In serata, concerto con Johnson Righeira e l’Evolution 80 Live Band. Intanto, sullo Stage 2 in piazzale Amendola, spazio al dj set con sax di Corrado Cori e alla carica rock dei fanesi Python.

Venerdì 20 lo spettacolo continua con doppiaggi e karaoke, Luca Vagnini e Massimo Mengacci, il concerto della Best Of Live Band e il gran finale con lo Zoo di 105. Dall’altra parte della città, il comico Bicio racconta barzellette anni ’90, mentre i Ciao Ma’ suonano Vasco. Al cineforum, proiezione di ‘Harry ti presento Sally’.

Sabato 21 è la giornata della musica europea e a Fano si festeggia col botto: al Largo Seneca arriva il Gallo Team con Golinelli, Bagnoli, Foschini e Molinari. Intervista ‘doppia-ta’ tra Ilaria Lattini e Riccardo Suarez, karaoke anni ’90 e dj set a notte fonda. Sullo Stage 2, reunion pazzesca dei DJ fanesi anni ’80-’90: un vero e proprio viaggio nel tempo a colpi di vinile. Cineforum? Si vola con ‘Top Gun’.

Domenica 22 si chiude col sorriso: regata in mare alle 11, doppiaggi e contest cinematografico Ciak80, concerto dei Catch the Giant, e alle 22.30, gran finale con il live show dell’unico, inimitabile Giorgio Vanni. Al Teatro Scottadito, risate con la stand up comedy rewind. In chiusura, tributo ai Santana con gli Abraxas. E se tutto questo non bastasse, c’è l’extra festival: ogni sera beach party, karaoke, cene spettacolo e DJ set sparsi tra gli chalet dell’Arzilla.

Tiziana Petrelli