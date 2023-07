Festa Pd, ecco programma e ospiti Ma ruota tutto intorno a Ricci

Il sindaco Matteo Ricci ha appena festeggiato, il 18 luglio, i suoi primi 49 anni. Ma sembra essere tornato il giovane emergente che qualche lustro fa organizzò per la prima volta la festa nazionale dell’Unità a Pesaro. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma il suo voler essere il principale protagonista di ogni appuntamento politico pubblico non si è modificato. Tanto che nei principali appuntamenti della Festa dell’Unità confermata sulla spiaggia di Baia Flaminia, vedono nel sindaco il punto di riferimento.

Si parla della politica nazionale? Ecco che domenica 23 alle 19.30 sul tema "Governo e sindaci a confronto" Matteo Ricci dialogherà con Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca. Si deve parlare di "Pesaro che cambia: La città del futuro"? Ecco che Matteo Ricci accoglie sabato 22 alle 20.30 Sauro Longhi, ex rettore della Politecnica delle Marche e lo trasporta in un confronto con Daniele Vimini, vice sindaco e possibile futuro candidato sindaco, e Camilla Murgia, assessore alla Gentilezza. Sembrerebbe una festa costruita attorno al desiderio del sindaco di essere unico punto di riferimento politico per il futuro del Pd, anche come candidato alle prossime elezioni europee. La conferma arriva anche dallo spazio limitato per Luca Ceriscioli: un dibattito improntato su "Quale sanità per l’Italia" (venerdì 21 alle 19.30) con la segretaria provinciale Rosetta Fulvi, il senatore Pd Andrea Crisanti, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

A presentare la Festa ieri il segretario cittadino Giampiero Bellucci, il vice segretario provinciale Marco Perugini, l’organizzatore provinciale Timoteo Tiberi, il vice sindaco Daniele Vimini: "Sanità e lavoro sono i temi più importanti per questa Festa. Il governo di centro destra – aggiunge Perugini – dopo tre anni ancora dà la responsabilità a chi governava prima. Basta con questa presa in giro, questa propaganda. Noi vogliamo portare avanti le nostre politiche nel settore della Sanità e della casa. Ci sono delle priorità, delle scelte da fare".

Intanto pare molto probabile l’assenza della segretaria nazionale Elly Schlein, che il Pd pesarese avrebbe voluto portare a questa festa. Evidentemente i rapporti tra la segretaria ed il sindaco non sono visibilmente migliorati. Ci saranno invece Nicola Zingaretti con Stefano Patuelli per parlare giovedì 20 alle 20.30 su "Opposizione e alternativa al governo Meloni"; e Stefano Bonaccini con il sindaco Alessandro Piccini di Cantiano (sabato 22 alle 21.30) sul tema "Fare politica nei e per i territori". Il gran finale domenica sera con il teatro dialettale de La Piccola Ribalta con "Chiapedi per el Nès". Ridi che ti passa.

Luigi Luminati