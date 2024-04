Fosso, grande passo. Salvezza più vicina

CITY

CITY: Rimbu 6, Fradella 5,5 (32’st Sparacello 6), Codromaz 5,5 (32’st Trasciani 6), Scognamiglio 5; Ascoli 5,5, Vasco 5,5 (1’st Ingretolli 6), Cabella 6 (38’st Spinozzi SV), Gelonese 5,5 (9’st Capece 6), Todisco 5,5; Bonello 5,5; Di Renzo 5. A disp.: Tranquilli, Diniz, Tomasetti, Bekale. All.: Maurizi 5,5

FOSSOMBRONE: Marcantognini 6,5, Bianchi 6 (47’st Brigidi SV), Calvosa 6,5, Bucchi 6,5, Urso 6,5, Rovinelli 6, Palazzi 6 (43’st Lorenzoni SV), Conti 6,5, Fagotti 6 (38’st Fraternali SV), Pandolfi R. 6 (1’st Pandolfi L. 7), Battisti 6 (38’st Germinali SV). A disp.: Amici, Camilloni, Giacchina, Bio. All.: Fucili 7

Arbitro Vazzano di Catania (Federico di Agropoli e Tallarico di Ercolano)

Reti: 31’st Pandolfi L.

Note - Ammoniti Cabella, Ascoli (R) Bianchi, Calvosa, Fagotti, Urso (F) Rec 2’ pt – 6’ st

Colpo esterno del Fossombrone che batte 1-0 il Roma City e trova tre punti che avvicinano i ragazzi di mister Fucili all’obiettivo salvezza. Con due giornate ancora da giocare, i tre punti contro i capitolini possono rappresentare un passo forse decisivo: nel prossimo impegno match casalingo contro il Sora (a quota 40 come il Fossombrone), per poi chiudere in casa del Tivoli.

Dopo il fischio d’inizio le due squadre passano qualche minuto a studiarsi: ritmi bassi, con il Fossombrone attento a non concedere varchi. L’unica chance degna di nota capita al Roma City, che con Di Renzo sfiora l’incrocio con un tiro a giro che termina di poco sul fondo.

Di ben altra sostanza la ripresa. Il Fossombrone al 60’ sfiora il vantaggio: ripartenza di Palazzi che approfitta dell’errore di Scognamiglio, ma il suo sinistro a tu per tu con Rimbu è fuori. Il Roma City reagisce e pochi minuti dopo si conquista un calcio di rigore: Di Renzo ruba il tempo a Calvosa che lo stende in area. Sul dischetto va lo stesso numero 10 locale che però calcia alto. Il Fossombrone così prende coraggio ed alza il proprio baricentro: i cambi di Fucili portano nuove energie. A 15’ dalla fine ecco la fiammata vincente: Pandolfi raccoglie dal limite dell’area e trova un preciso sinistro che si insacca alle spalle di Rimbu. A nulla serve l’assalto finale del Roma City: il Fossombrone e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza.