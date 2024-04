Gaggi di nuovo in pista ad Assen per migliorarsi

Riprenderà oggi alle 12,45 dal circuito olandese di Assen il percorso iridato di Marco Gaggi, di nuovo in pista un mese dopo l’esordio nel Mondiale 2024 della Supersport 300 della Superbike.

Il ventenne pilota fanese, confermatissimo quest’anno sulla Yamaha R3 del Team BrCorse di Arcore, ripartirà dal nono e decimo posto conseguiti nelle due combattutissime gare disputate a fine marzo al Pirelli Catalunya Round sul tracciato nei pressi di Barcellona.

"Il fatto che si sia guadagnata la definizione di Cattedrale della Velocità o Università delle Due Ruote già fa capire l’importanza di una pista come quella di Assen – osserva Gaggi, –. E’ un circuito storico, ed è sempre bello ed emozionante tornare a correrci. A me piace come tracciato e nella scorsa stagione tra l’altro andammo anche abbastanza bene, con un quinto ed un decimo posto risalendo dalla ventunesima posizione delle qualifiche. A quanto pare oggi ci sarà l’incognita del meteo e delle temperature, con previsioni di tempo incerto e temperature basse, però anche questo fa parte del gioco e noi dovremo cercare di farci trovare pronti per affrontare ogni tipo di situazione. Vogliamo migliorarci rispetto al debutto di Barcellona, che col team abbiamo studiato per capire dove c’è bisogno di crescere. Non vediamo l’ora di tornare in pista, siamo carichi".

b.t.