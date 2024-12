Gioca a ’10 e lotto’ e vince centomila euro al Mi Vida. I clienti del bar assistono in diretta e le fanno la ’ola’

Sono bastati nove numeri su dieci per poter cambiare la vita di una ragazza pesarese; e pensare che non avrebbe nemmeno dovuto essere lì. A Villa Fastiggi, infatti, sono stati vinti 100mila euro grazie a una schedina del 10 e Lotto. La fortunata è una cliente del Mi Vida Bar: "E’ una nostra cliente abituale, anche perché è cresciuta con noi – racconta Francesca, titolare del Mi Vida Bar –. Appena sono iniziati a uscire i numeri c’è stato fremito e poi, dopo che ha vinto, abbiamo festeggiato assieme a lei. Tutto il bar ha fatto la ola. Ed è successo tutto per puro caso. Lei stava per andare al lavoro, ma il titolare le aveva detto di tardare un attimo. Allora, in quel momento, ha fatto una piccola deviazione ed è passata a farci un saluto e, nel mentre, ha deciso di tentare la fortuna con 5 euro. Ne ha vinti 100mila".

Al. Zaf.