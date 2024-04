Guerrieri, tre "Cinque stelle" a Verona: "Dedicato a noi e a tutto il territorio"

Al concorso iInternazionale 5Stars Wines Vinitaly di Verona, tre vini Guerrieri hanno ottenuto l’eccellenza delle cinque stelle con un punteggio superiore a 90: Celso Bianchello del Metauro Superiore 2023, Biancanima Marche Bianco IGT 2022 e Rosa dei venti Marche Rosé Igt 2023. Un successo strepitoso che posiziona Guerrieri di Piagge come prima azienda marchigiana per numero di vini premiati al "5 Stars Wines 2024": "Siamo orgogliosi – dice Luca Guerrieri – per il risultato ottenuto dalla nostra azienda in uno dei concorsi internazionali più importanti del mondo, dove una giuria internazionale di enologi giornalisti specializzati e sommelier degustano alla cieca, quindi senza sapere il vitigno, la cantina e la sua ubicazione, confrontando più di 2300 vini e ne decreta quelli che meritano l’eccellenza. Questa vittoria non è solamente della nostra azienda ma di tutto il territorio, dei nostri agricoltori, dei nostri ristoratori e di tutti i residenti della nostra provincia perché sottolinea che i vini delle nostre colline, se vengono valutati senza preconcetti e senza essere influenzati dal vitigno, dalla cantina o dalla zona di produzione, possono affiancare e superare vini che normalmente vengono considerati e pagati molto di più. Il merito va al nostro meraviglioso territorio che ha ancora una potenzialità non completamente espressa verso la viticoltura di alta qualità. Merito anche delle nostre donne e dei nostri uomini che collaborano con passione, professionalità, dedizione e serietà all’interno della nostra azienda".

Nei dettagli: "Il premio del nostro Celso, che per la quarta volta raggiunge questo risultato, conferma il valore del vitigno Bianchello che ha raggiunto altissimi livelli. Il Biancanima, all’esordio, è la dimostrazione di come il Bianchello affinato e fermentato in terracotta e cemento possa esaltare le caratteristiche di eleganza e complessità del vino. Il rose’ Rosa dei Venti, dedicato ai nostri 20 collaboratori storici dell’ azienda, dimostra che il Sangiovese vinificato in bianco esprime livelli di profumi, piacevolezza e freschezza inaspettati e nello stesso tempo così importanti per una categoria di vini , i rosati , che il mercato anche locale apprezza sempre più". E a proposito di mercati, conclude Guerrieri, "abbiamo consolidato numerosissimi rapporti con i nostri importatori internazionali e allo stesso tempo creato numerosi contatti con nuovi buyer sia italiani che esteri. Il vino è una cartolina d’eccellenza del nostro territorio nel mondo"

