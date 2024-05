Latte adulterato: i consumatori proporranno una class action. "Codici", l’associazione a tutela dei consumatori, interviene nell’inchiesta che coinvolge Fattorie Marchigiane, azienda controllata del gruppo Trevalli Cooperlat, all’indomani dell’apertura del fascicolo d’indagine per adulterazione del prodotto e frode in commercio. "Abbiamo depositato un esposto alla Procura di Pesaro martedì scorso – spiega Ivano Giacomelli, segretario nazionale Codici - chiedendo di essere inseriti come persona offesa. Vogliamo partecipare all’indagine qualificandoci a svolgere attività investigativa difensiva ad integrazione di quella già svolta dal Nas. Ma non solo: i prossimi giorni lanceremo anche una raccolta di adesioni per una class action, un’azione collettiva, riferita alle ipotesi di reato. Predisporremo un modulo di adesione scaricabile dal nostro sito. Per i consumatori associati di Codici l’adesione alla class action sarà gratuita. Provvederemo a fare anche una segnalazione all’Antitrust, affinché venga valutato anche l’eventuale illecito consumeristico sotto il profilo della difformità del prodotto rispetto a quanto riportato nell’etichetta".

L’indagine della Procura di Pesaro prosegue intanto a tamburo battente all’indomani della maxi-perquisizione dello scorso 22 aprile a Fattorie Marchigiane che ha impegnato oltre 60 tra carabinieri dei Nas di Ancona, ispettori del Ministero e consulenti Arpam e Ast.

Antonella Marchionni