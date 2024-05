I 5Stelle presentano la lista: "Innovazione, istruzione e sociale come nuovo motore del futuro"

Presentata ieri la lista dei canditati per i 5Stelle a Pesaro. Ecco la nota la nota del movimento: "Ci si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia politica della città con la presentazione della nostra lista per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Un caleidoscopio di esperienze e passioni, la lista brilla per la sua diversità e vitalità. Rappresentiamo l’anima autentica di Pesaro, con una squadra di professionisti, artigiani, lavoratori, pensionati, giovani in fiore e persone più mature, tutti animati dal desiderio di guidare la nostra città verso un futuro di prosperità. Vogliamo infondere i nostri valori identitari nell’amministrazione comunale, con un occhio sempre vigile sulla trasparenza, la partecipazione attiva dei cittadini e uno sviluppo che abbracci la sostenibilità. Ci proponiamo di elevare la qualità dei servizi pubblici, di essere catalizzatori dell’innovazione, sostegno per le imprese del territorio e difensori dell’ambiente,vento di presentazione non è solo una celebrazione, ma un momento di profonda riflessione sul domani di Pesaro. Ogni candidato è un tassello prezioso, portatore di storie uniche, esperienze formative e competenze distintive che insieme arricchiranno il tessuto politico e sociale della nostra città.

Con passione e determinazione, ci dedichiamo da sempre all’incontro con i cittadini, per ascoltare le loro storie e trasformare le loro idee in iniziative concrete. Invitiamo ogni pesarese a conoscere i candidati e le loro proposte, per compiere una scelta consapevole al momento delle urne, ricordando che ogni singolo voto sarà fondamentale per costruire il domani di Pesaro. Insieme possiamo fare la differenza e insieme

possiamo modellare Pesaro come un esempio di città moderna, accogliente e prospera.

Il nostro programma è orientato verso la difesa dei diritti, il benessere dei cittadini e il rispetto per l’ambiente, posizionando il Movimento 5 Stelle di Pesaro come leader per chi cerca un governo locale attento, trasparente e all’avanguardia. Ecco i pilastri del nostro programma, che riflette l’esperienza maturata e l’impegno costante per la città: Innovazione, Partecipazione col promuovere una politica dal basso, con un forte impegno nell’ascolto e nel confronto con i cittadini, per riportare le loro istanze all’attenzione delle istituzioni, Sociale col garantire il benessere di tutti i cittadini e migliorare i servizi pubblici, sarà una priorità, e poi Ambiente, Sviluppo, Istruzione con particolare attenzione al potenziamento dell’università, per i giovani pesaresi e per attirare studenti da altre aree del Paese".

Ed ecco i nomi dei candidati: Francesca Frenquellucci, Lorenzo Lugli, Mauro Rossi, Claudia Vanzolini, Mattia Galeazzi, Maurizio Micheletti, Francesco Giovanni Rossino, Barbara Pagnini, Francesca Biagioli, Aniello Gargiulo, Luigi Scialo, Marco Di Lorenzi, Michele Basili Moricoli, Patrizia Amagliani, Andrea Piani, Cristina Artuso, Matteo Ricci, Loredana Leonardi, Anna Molinari, Giorgio Giunti, Gabriele Scialò, Elisa Marinai Dettori, Terzo Galeazzi, Graziella Paperi, Roberto Farina, Alessandra De Nicola, Lorena Calvarese, Erik Valeri.