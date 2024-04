I tanti significati da non dimenticare della parola ‘cura’

Il 29 febbraio si è celebrata la Giornata della Cura. Di questa parola oggi si sta perdendo la ricchezza dei suoi tanti significati, sembra voglia dire soltanto curarsi dalle malattie; invece avere cura vuol dire aiutare gli altri, consolarli, difenderli, amarli, vuol dire empatia, significa anche attenzione e difesa per la natura, rispetto per gli animali e innanzitutto prendersi cura di se stessi, perché questo è il primo passo da fare prima di occuparsi degli altri. Per approfondire il tema a scuola abbiamo invitato Catia, una volontaria dell’Avis che ci ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza di donatrice di sangue e ci ha spiegato quali sono le condizioni e l’età per le donazioni. Abbiamo avuto anche il piacere di incontrare gli operatori di Villa Evelina che sono venuti a trovarci con alcuni dei loro ospiti. Villa Evelina è un luogo situato nei pressi del nostro istituto, che ospita persone speciali con abilità diverse ed è stato molto bello conoscere le tante attività che ospiti e operatori svolgono insieme dimostrando che avere cura gli uni per gli altri fa bene al cuore di tutti. Per raccogliere e raccontare tutti gli approfondimenti e le esperienze fatte intorno a questo tema e con l’intento di diffondere tra le classi di tutto il nostro istituto una nuova “idea della cura” abbiamo prodotto un e.book, un libro digitale composto di un logo creato da noi, di una nostra poesia sulla cura, di interviste fatte ai nostri professori, ai genitori e ad alcuni compagni per capire cosa sia per loro la cura, e poi riflessioni, disegni e infine ringraziamenti. Abbiamo imparato che prendersi cura dà vita e armonia.

2ªD