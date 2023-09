Idrogeno e pedali. Techfem lancia la sfida

Un approfondimento per valutare se l’idrogeno sarà il vettore energetico del futuro ed una pedalata per dimostrare che è possibile raggiungere il luogo di lavoro nella zona industriale di Bellocchi in bicicletta. Sono due eventi inseriti all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile organizzati da Techfem, realtà specializzata in

engineering and project management. L’azienda fanese non è nuova ad iniziative mirate per il benessere pubblico e dei propri dipendenti ed anche quest’anno ha voluto dare il proprio contributo alla Settimana della Mobilità con dei momenti di riflessione e azioni pratiche, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del risparmio energetico e della mobilità sostenibile.

Si inizia domani alle 10,30 con il Techfem Mobility Day, un talk dedicato ad “Innovazione e sostenibilità” in programma nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone che sarà moderato da Stefano Gandelli Content Creator di Geopop. Due i momenti di approfondimento. Nel primo, dal titolo “Mobilità di distretto e mobilità dolce: quanto è realmente possibile?” interverranno, tra gli altri, l’assessore alla Mobilità Barbara Brunori; Claudia Carani dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile; Federico Ferrini CEO di Techfem che parlerà del progetto di mobilità di distretto che vede coinvolte alcune aziende della zona industriale. Nel secondo talk spazio a “L’idrogeno sarà vettore energetico del futuro?”. Domanda alla quale cercheranno di rispondere Stefano Scoccia After Sales Manager di Solaris; Marco Torresi professore associato del Politecnico di Bari; Alessio Pierro Specialist Techfem che approfondirà l’aspetto delle infrastrutture necessarie produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno verde; Eduardo De Cillis Development Manager di Toyota che a Fano porterà anche la Mirai, una berlina alimentata ad idrogeno. La vettura sarà presente nel Techfem Mobility Village che sarà allestito dalle 16 in piazza XX Settembre. Sarà un vero e proprio villaggio dedicato alla mobilità in cui troveranno spazio Fiab Forbici e SCD Alma Juventus Fano, Fondazione Michele Scarponi, Cascioli Cicli, AmiAdriabus, Bepooler, MeMoBike, Manolo Cargo Bike e Il CiclOtto.

Nello stand di Techfem, alle 17.30, si firmerà l’importante protocollo di intesa del progetto di mobilità di distretto tra una serie di aziende della zona industriale di Bellocchi, di cui Techfem è capofila, Comune, AmiAdriabus e Forbici. "Ci pendiamo l’impegno – spiega Federico Ferrini, CEO di Techfem - di lavorare per creare le condizioni in termini di servizi ed infrastrutture per ridurre l’utilizzo dell’automobile e transitare le nostre abitudini sempre più verso un significativo utilizzo di mezzi pubblici e biciclette per raggiungere i luoghi di lavoro nella zona di Bellocchi. E’ una sfida stimolante e sono convinto che facendo sistema potremo raggiungere risultati importanti". Non è quindi un caso se venerdì, con ritrovo alle 8.15 all’Arco d’Augusto, Techfem ha organizzato il “Bike to work”, una pedalata di circa 6Km fino alla zona industriale di Bellocchi, proprio per dimostrare che si può percorrere il tragitto casa-lavoro con mobilità sostenibile.