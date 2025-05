Il Comune commemora Biagiotti. Una targa al parco di Trebbiantico

Tutti insieme per Biagio. Una targa in memoria di Roberto Biagiotti, del suo impegno, al servizio della comunità pesarese è stata inaugurata ieri dal Consiglio comunale riunitosi nel parco Esuli Giuliano-Dalmati di Trebbiantico per ricordare la figura dell’avvocato, consigliere comunale, prematuramente scomparso all’età di 40 anni per malattia.

"Abbiamo scelto questo luogo – il parco di Trebbiantico – non a caso – ha detto Enzo Belloni, presidente del Consiglio comunale nell’aprire la cerimonia al cospetto di tutti i consiglieri e della famiglia di Biagiotti –. Da oggi ospiterà una targa in ricordo di Roberto che per molti è stato un vero amico e per tutti un uomo buono che amava Pesaro. Frutto della sua attività politica ci fu anche l’ intitolazione di questo parco alla memoria degli Esuli Giuliano-Dalmati. Ne era particolarmente contento".

Consigliere comunale a Pesaro per quasi due consiliature e consigliere provinciale dal 2021 Biagiotti non ha mai smesso di fare attività politica. Nonostante la convivenza obbligata con la malattia – prima il diabete che lo accompagnò dall’età di 13 anni, poi il tumore – il suo carattere è sempre stato solare, aperto e propositivo.

"Ringrazio tutto il Consiglio comunale – ha detto il sindaco Andrea Biancani – per aver voluto questo omaggio alla memoria. La presenza numerosa di oggi ci dimostra che Roberto Biagiotti ha lasciato un bellissimo ricordo in ognuno di noi, perché al di là degli schieramenti politici ci sono le persone".

Commoventi per i famigliari – la moglie Khadija Bouraya e i genitori Silvana e Paolo, con il fratello Marcello – sono state le testimonianze dei compagni d’avventura dell’agone politico. A nome di tutti è intervenuto Dario Andreolli. "Roberto teneva tanto a questo parco sia per la sua cultura ambientalista che per il pezzo di storia che rappresenta".