Il Fano rialza la testa. Pesaro può festeggiare

Una rotonda vittoria per 18-8 in gara 2 a Pianoro ha rilanciato le azioni del Fano Baseball ’94 (foto) nel borsino del girone C di serie B, dove i ragazzi allenati dal tecnico venezuelano Diego Torres avevano visto calare le proprie quotazioni dopo le due sconfitte rimediate sul diamante del Baseball Arezzo ed il 10-1 subito in gara 1 con gli emiliani. In classifica la giovane formazione fanese è adesso appaiata ai Lancers di Lastra a Signa con un bilancio di tre vittorie e sette sconfitte. con 300. Alle loro spalle chiudono la graduatoria i sammarinesi della Titano Bears 3D Print con .200, mentre appena più su del Fano Baseball ’94 stazionano la stessa Pianoro ed il Rimini 86 con 500. Nel prossimo turno, in cartellone domenica 26 maggio, gli arancioneri torneranno finalmente a giocare al Seagulls Stadium ospitando proprio i riminesi.

Serie C. Una bella prova di carattere permette la prima vittoria del girone di ritorno per la squadra del Baseball Club Pesaro contro il Torre Pedrera per 4 a 2. Considerando la classifica doveva trattarsi di un incontro semplice per i biancorossi, ma il campo sa regalare più emozioni della teoria ed in ogni sfida si è sempre chiamati a dare il meglio per raggiungere il risultato. Ecco il commento del manager Thomas Iacomucci: "E’ stata una bella sfida all’ultimo out. I complimenti sono per chi ha saputo dimostrare il carattere e la lucidità anche in una partita complicata, riuscendo in questa giornata a darci la vittoria. Non possiamo ignorare che affrontando gli avversari in un girone di ritorno essi siano maggiormente preparati e pronti a metterci in difficoltà. Lo stesso atteggiamento infatti dobbiamo farlo nostro continuando ad allenarci per migliorarci e mantenere sempre alto il livello di concentrazione per arrivare preparati ad ogni incontro". In questa stagione forzatamente in trasferta, si continua domenica prossima 26 maggio con la sfida contro la squadra emiliana dell’Ozzano, seconda nel proprio girone.

b.t.