Il Muraglia lascia la corona al Petritoli

petritoli

3

muraglia

2

: Grande, Kujabi, Pennesi, Echeguerai, Voci, Pompei, Vitali, Di Nicolò, Del Prete, Raffaelli, Verdecchia. All. A.Vitali.

MURAGLIA: Cangiotti, Malandrino, Del Monte, Sensoli, Bruzzesi, Rombaldoni, Benucci (1’ st Lunadei), Osadiaye, Di Guido, Cabello, Scavolini. All. Crisantemi.

Arbitro: Eletto di Macerata Reti: 15’ pt (rig.) e 18’ st Di Nicolò, 15’ st Cabello, 36’ st Lunadei, 50’ st Verdecchia.

Il Petritoli si impone di stretta misura su un combattivo Muraglia al termine di una partita davvero corretta e piena di fair-play in cui a vincere è stato anche lo sport. Gli ospiti dimostrano forza e rispondono agli attacchi dei locali che passano in vantaggio su rigore trasformato da Di Nicolò. Pareggia il solito Cabello, ma Di Nicolò riporta in vantaggio il Petritoli. Poi Lunadei pareggia . Il gol della vittoria lo firma Verdecchia a tempo scaduto. Quindi campione regionale il Petritoli ma onore al merito al Muraglia del presidente Stefano Falcioni che ha seguito la squadra anche ieri.