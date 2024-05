Il Pd ricorderà. Enrico Berlinguer con Morani e Ricci

Domani il Partito democratico di Urbino organizza un evento a Teatro Sanzio per ricordare Enrico Berlinguer, a 40 anni dalla morte. L’appuntamento è alle 18, con la proiezione del video “Casa per casa, strada per strada“, seguita dall’incontro-dibattito sulle elezioni europee “Il Pd, le Marche, l’Europa“, moderato da Tiziano Mancini, con Alessia Morani e Matteo Ricci, candidati nella Circoscrizione Centro. Interverrà Federico Scaramucci, candidato a sindaco di Urbino per la coalizione "La città che verrà", e saranno presenti i 32 candidati al Consiglio comunale del Pd.