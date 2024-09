Il vinile, una passione che cresce. Due serate per saperne di più

Il vinile sta vivendo una nuova rinascita. Dopo anni di oblìo, dovuti all’avvento dei cd prima e dei supporti digitali poi, il disco sta riconquistando anno dopo anno i favori del pubblico e sta diventando il supporto preferito non solo da collezionisti e audiofili, ma anche dai giovani. Il Circolo Culturale Pieve di Gaifa, nell’ambito de “I Mercoledì della Pieve“, organizza un evento che sarà dedicato al disco in gommalacca dal titolo “Vinile… on show - Storia della Musica in Vinile“, una mostra espositiva che racconterà la storia della musica, attraverso dischi in vinile, alcuni rarissimi, introvabili, autografati, pictures, raccolte uniche e realizzazioni editoriali; insomma delle vere e proprie opere d’arte. Il progetto inizia grazie alla collaborazione tra Gilberto Colocci, Paolo Sanchioni e Massimo Mancini (deejay e collezionista di vinili da oltre 40 anni) e che oggi conta su una stupenda “discoteca“ di oltre 30mila vinili. Tra questi dischi ricercati e selezionati di tutti i generi musicali, con pezzi unici e di rara bellezza. L’evento di Santo Stefano di Gaifa è diviso in due serate. Questa sera vari dj proporranno una selezione musicale live con tanti generi da ascoltare e sarà proiettato inoltre un documentario sulla storia del vinile. Sabato sera il giornalista e autore di spettacoli musicali Claudio Salvi e il collezionista Riccardo Gravagna discuteranno di vinile, collezionismo e musica dagli anni Sessanta ad oggi. Birra e pietanze per le serate.