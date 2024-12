Incendio nel pesarese, tre famiglie evacuate e danni ingenti

Petriano (Pesaro Urbino), 6 dicembre 2024 – Un incendio di origine ancora da chiarire ha scosso la notte del 6 dicembre a Petriano (Pesaro Urbino). Intorno alle ore 4 i vigili del fuoco di Urbino sono intervenuti per domare le fiamme che si erano sviluppate in un appartamento situato al primo piano di un complesso residenziale.

A causa dell'incendio, tre famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni per precauzione. Una persona è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le fiamme hanno causato danni ingenti all'appartamento coinvolto, mentre quelli adiacenti hanno subito danni da fumo e acqua.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre, hanno lavorato incessantemente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore.

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi di rito. Al momento, le famiglie evacuate sono state ospitate da parenti o conoscenti.

Martedì scorso a Pesaro, in un altro incendio in una palazzina, aveva costretto all’evacuazione sei famiglie. In quella circostanza il rogo era stato causato da un paio di mutande bruciate volutamente da una donna durante un litigio con il compagno.