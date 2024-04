Jesi asfalta Padova, Fabriano vola all’overtime

Rucker San Vendemiano

89

Ristopro Fabriano

91

(dopo 1 tempo supplementare)

RUCKER : Zacchigna 9, Gluditis 12, Cecace, Dalla Cia, Calbini 13, Di Emidio 5, Perin, Laudoni 18, Oxillia 19, Chiumenti 8, Vettori 5, Gobbo. All. Carrea

RISTOPRO FABRIANO: Verri 2, Centanni 17, Stanic 23, Gnecchi 11, Bedin 12, Negri, Giombini 13, Carsetti, Granic 10, Bandini 3, Romagnoli. All. Niccolai.

Arbitri: Agnese d’Ischia e Manco di San Giorgio a Cremano

Parziali: 21-23; 41-45; 58-63; 80-80; 89-91 (d.1ts)

Note: Liberi: San Vendemiano: 21/34; Fabriano: 14/16; Tiri da due: 19/33; 25/46. Da tre: 10/26; 14/16. Rimbalzi: 35 (off. 6, Oxillia 9); 37 (off 8, Giombini 11). Assist: 22 (Laudoni 5); 19 (Stanic 9).

Fabriano domina per 38’, poi nel finale è raggiunta, ma all’over-time batte San Vendemiano di 2, conquistando la sesta vittoria consecutiva, rimane al 5 posto e fra due settimane affronta nei play-off la quarta del girone A (Gema Montecatini) in trasferta. Vittoria complicata ma alla fine i biancoblù la spuntano portando 6 uomini in doppia cifra con Stanic (23p, 9 assist), Centanni (17p., 7 assist), Giombini in doppia/doppia (13p, 11r), Gnecchi (11p), Bedin (12p) e Granic (10p e 5r).

Partenza lanciata della Ristopro che al 4’ è avanti di 7 (7-14). I locali recuperano lo svantaggio e all’8’ sono avanti (19-18). Al 10’ Fabriano avanti di 2 (21-23). Nel secondo quarto a +5 (26-31) al 14’, ma i locali con Vettori riequilibra il risultato al 15’ (31-31). Ristopro torna a +7 (32-39 al 17’), respinge gli assalti dei locali, chiude al 20’ sul 41-45. Al rientro Giombini fa volare i fabrianesi a +9 al 25’ (47-56). Parziale di 6 a 0 e la Ruker ricuce lo strappo trova il -1 (58-59) al 28’. Al 30’ Fabriano è avanti di 5 (58-63). Nell’ultimo quarto Stanic porta il vantaggio sul +9 (60-69). I cartai vanno in affanno, i locali risorgono, recuperano lo svantaggio e al 40’ è 80-80. All’over-time Fabriano mantiene i nervi saldi e batte San Vandemiano di 2 (89-91).

Angelo Campioni