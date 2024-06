Jovanotti aggiunge un’altra data al suo show di marzo

Alle date del 4 e 5 marzo 2025 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, se ne aggiunge un’altra (il 7 marzo, sempre 2025). A comunicarlo è l’organizzazione del mega-concerto, che vede aumentare le date anche in altre località (il 28 e 29 marzo 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 6 aprile 2025 all’Unipol Arena di Bologna e il 12 aprile 2025 all’Inalpi Arena di Torino).

Jovanotti al Palazzetto di Pesaro farà una decina di giorni di residenza per mettere a punto il suo tour “Palajova“. L’ultima volta che si esibì a Pesaro giovanotti lo fece 7 anni fa. Ma non manca di girare per il territorio persino in bicicletta. E’ stato avvistato in bicicletta sia a Urbino che al Furlo. Segno che gli piace la nostra provincia.