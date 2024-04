La Bicipolitana avrà una nuova linea. Ecco il progetto per via Giolitti

La Bicipolitana si arricchirà di una nuova linea, con la realizzazione della pista ciclabile in via Giolitti, nel tratto tra via Belgioioso e via Andrea Costa. Ad annunciarlo è l’assessore alla Vivacità del Comune di Pesaro, Enzo Belloni, che ieri mattina ha portato in giunta il progetto esecutivo. Proposta che parteciperà ora ad un bando ministeriale per poter reperire le risorse necessarie per essere realizzata. "Si tratta di un progetto di riqualificazione di quell’asse urbano – spiega l’assessore – visto che oltre alla nuova ciclabile è prevista anche la realizzazione di due rotatorie, una tra via Giolitti e via Lanza, l’altra tra via Giolitti e via Andrea Costa, perseguendo l’obiettivo zero semafori". Belloni spiega come con la realizzazione del nuovo tratto dell’Interquartieri di Muraglia "gran parte del traffico si è spostata da questa zona – dice –. Per questa ragione oggi possiamo anche avere la possibilità di ridurre la carreggiata in via Giolitti, che fino ad ora era sempre stata una sorta di circonvallazione per Pesaro, mentre oggi rimane sicuramente una arteria molto importante, ma più intesa come una strada urbana".

L’assessore alla Vivacità spiega nel dettaglio come sarà realizzata. "Si tratta di fatto di un proseguimento di quanto è già stato realizzato in via Fratti – aggiunge Belloni –. Via Giolitti però ha molte attività che si affacciano sulla via e per questo motivo abbiamo deciso nel progetto esecutivo della pista di non togliere i parcheggi".

Nel dettaglio la pista ciclabile verrà realizzata nel lato della via verso il centro storico, rimarranno inoltre i marciapiedi, così come i posti auto.

"Un tratto molto importante, che andrà a collegare le piste ciclabili di via Flaminia e via Milano, per poi proseguire anche negli altri quartieri della città – aggiunge l’assessore Belloni –. Il progetto della nuova pista ciclabile di via Giolitti, con l’intervento che riguarderà anche la realizzazione delle due rotatorie, nelle intersezioni con via Lanza, la prima e con via Andrea Costa, la seconda, ha un costo complessivo di 650mila euro. Per reperire le risorse – la conclusione di Belloni – presenteremo il progetto esecutivo ad un bando ministeriale ad hoc per la realizzazione di piste ciclabili, che potrà finanziare da 500mila fino ad un milione di euro".

ali.mu.