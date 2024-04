La droga nei barattoli sotto terra. Pusher sorpreso mentre li raccoglie

A volerla romanzare sembra una storia di pirati tipo l’"Isola del tesoro": chissà se anche qui c’era una mappa come quella del famigerato pirata conosciuto come Capitano Flint. Forse il punto in cui scavare era anche in questo caso contrassegnato da una X rossa ma, letteratura a parte, per il protagonista di questa vicenda sono scattate le manette.

In questa vicenda infatti, il tesoro non consiste in un baule pieno di dobloni d’oro ma in barattoli di cocaina pieni di dosi pronte da consegnare. Al posto degli ufficiali di Livesey del romanzo di Stevenson abbiamo i carabinieri della stazione di Gabicce Mare che i giorni scorsi hanno arrestato un giovane "pirata" extracomunitario di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Già dai giorni precedenti i carabinieri erano sulle tracce del 32enne che, con fare sospetto, si aggirava in un campo agricolo anche in orari insoliti gravitando intorno al punto in cui, verosimilmente, si poteva trovare la X del "tesoro" I militari si sono quindi appostati verificando che la "soffiata" ricevuta era vera: la mattina del 15 aprile hanno notato qualcuno di sospetto che attraversava il terreno agricolo fermandosi in corrispondenza del ciglio di una strada.

All’atto di chinarsi per occultare o prelevare qualcosa dal terreno i carabinieri lo hanno sorpreso con le mani nel sacco anzi, nel barattolo. Il giovane, infatti, è stato beccato con in mano alcuni barattoli nei quali c’erano numerose dosi di cocaina, già pronte per lo smercio, per circa 32 grammi.

La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma contante di 1500 euro, per i militari provento dello spaccio. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto a giudizio di convalida e contestuale direttissima: per lui una condanna di un anno e 6 mesi.