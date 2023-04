La festa del 25 Aprile dove nacque la Resistenza

Il 25 Aprile, oggi si celebra non solo a Urbino, ma anche nel Montefeltro. L’anniversario della Liberazione d’Italia nell’entroterra oggi si celebrerà in un luogo simbolo: Petrelle di Piandimeleto, località in campagna e raggiungibile percorrendo la strada che da Macerata Feltria conduce a Carpegna. L’evento, aperto a tutti, è organizzato come sempre dall’Anpi Montefeltro.

Un posto importante quello dell’antico borgo di Petrelle perché lì nacque il distaccamento di partigiani nel Montefeltro della Brigata Garibaldi e dove durante l’anno è possibile organizzare visite storiche guidate. Come ogni anno, anche oggi pomeriggio dalle 16,30, ci saranno momenti per incontrarsi e stare insieme e ricordare così la storia, festeggiare la Liberazione e mantenere viva la memoria.

Tutto questo con musica popolare, non mancherà la fisarmonica, e una merenda con le tipicità del territorio; cibi semplici che però rappresentavano i momenti di festa e ancora oggi rievocano le ricorrenze importanti. Durante la festa saranno presenti, oltre ai membri dell’Anpi Montefeltro, il presidente della provincia di Pesaro e Urbino, i sindaci e le amministrazioni comunali del territorio con i gonfaloni dei Comuni, a testimoniare come questo sia il luogo e la festa di tutta zona.

Inoltre oggi sarà possibile visitare, dalle 10 alle 18 senza prenotazione, il Museo storico della Linea Gotica di Casinina (Sassocorvaro-Auditore), dove il professore Giovanni Tiberi ed il suo staff offriranno momenti di approfondimento sul sul ruolo della Resistenza nello sfondamento della Linea Gotica.

A Urbino, invece, come abbiamo già scritto, le celebrazioni partono con l’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino che sarà di fronte al municipio alle ore 10. Il Maestro Michele Mangani in testa al corteo, accompagnerà i presenti alla deposizione di corone di alloro, in memoria dei caduti, in piazza della Repubblica e al monumento di viale Buozzi. Alle 11, in piazza della Repubblica, ci saranno gli interventi istituzionali.

Francesco Pierucci