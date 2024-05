La piazza della musica. Piero Pelù, Malika,. Noemi e tanti altri. Arriva il concertone

Anche Pesaro avrà il suo concertone, in stile 1° maggio. Chi ama la musica si segni in agenda martedì 11 giugno perché sul palco di Piazza del Popolo saliranno per la serata evento "Safety love" una sfilza di artisti capaci di accontentare il pubblico più variegato. Da Big Mama ai Coma-Cose, dal Edoardo Bennato a Leo Gassmann, da Malika Ayane a Noemi, per finire col botto: Piero Pelù. Ma non basta: a dare ulteriore lustro a una serata da non perdere ci saranno anche gli attori Neri Marcorè, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini e la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra. Lo show, condotto da Monica Setta, è in concomitanza con la terza edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si terrà a Pesaro dal 12 al 14 giugno. Ecco perché la serata coniugherà intrattenimento e altri momenti legati a queste tematiche, con l’obiettivo di raccogliere firme di adesione alla ‘Carta di Urbino’.

Ieri mattina il ricco programma è stato presentato nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale dalla Fondazione Rubes Triva e dall’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" in collaborazione con l’Inail e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). Il tema centrale di quest’anno, "Politiche di prevenzione e tutela della persona che lavora", verrà esplorato attraverso quattro diverse sessioni che si succederanno nei tre giorni del Festival. "Abbiamo deciso di avviare quest’evento culturale e internazionale per parlare alla società civile, nella sua totalità – ha spiegato il direttore della Fondazione, Giuseppe Mulazzi –. Un percorso giunto alla terza edizione che vuole porre il focus sulla persona che con il proprio lavoro assume non solo maggiore dignità, ma aiuta la collettività. L’integrità morale della persona che lavora dev’essere tutelata nei sistemi produttivi". Dopo di che Massimo Bonelli, Ceo di iCompany e Direttore artistico del Safety Love, ha annunciato i dieci artisti che prima di esibirsi leggeranno gli articoli della Carta di Urbino per tutelare la sicurezza sul lavoro. L’evento, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Rossini, sarà successivamente, messo in onda in seconda serata sulla rete Rai.

e.f.