"La retromarcia su Pediatria non ci convince Il centrodestra non mantiene i suoi impegni"

"Il clamoroso retromarcia del Centro destra su Pediatria non può cancellare la manifestazione di stamattina alle ore 11 in piazzale Cinelli". Andrea Biancani, vice presidente regionale e possibile candidato a sindaco a Pesaro del Pd conferma la manifestazione. "Siamo stanchi di essere presi in giro da questo centro destra – aggiunge Biancani – inadatto a governare. E’ bastato poco per far fare un salto all’indietro alla Regione sulla Pediatria. I ritardi su Muraglia confermano la loro inadeguatezza. La Regione ha ribadito la scelta di Muraglia – dice Biancani – dopo aver nominato una sua commissione tecnica. La battaglia prosegue anche per impedire lo spezzettamento del reparto di psichiatria e dei servizi di salute mentale".