La Topolino di Rotondi una leggenda vivente che fa bella mostra di sé

In occasione del recente Premio Rotondi, Sassocorvaro è stata teatro di un incontro speciale tra storia, passione e memoria. Il Club Storiche Montefeltro, che raduna appassionati di auto e moto d’epoca, ha esposto dei mezzi storici che raccontano, con la loro sola presenza, un’epoca drammatica ma anche straordinariamente eroica: quella in cui Pasquale Rotondi salvò centinaia di opere d’arte dai pericoli della guerra. Tra i veicoli esposti figuravano una Fiat Topolino, un raro Guzzi Sidecar e tre motociclette del Registro Storico Benelli, una delle quali in versione militare. Ma è stato il ritorno a Sassocorvaro della leggendaria Fiat Balilla a commuovere tutti: la stessa tipologia di auto utilizzata da Rotondi per trasportare opere di inestimabile valore durante l’Operazione Salvataggio. Un momento particolarmente intenso è stato quando Giovanna Rotondi, figlia di Pasquale, ha posato con sua figlia accanto alla Balilla. Una scena che ha riportato alla memoria gesti di coraggio e amore per l’arte, toccando nel profondo i presenti, testimoni di un legame vivo tra passato e presente. "La nostra missione – dice il Club – è creare occasioni d’incontro autentiche".

g. v.