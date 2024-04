La tradizione prende il largo in Adriatico. Torna la classica "Sulla rotta dei trabaccoli"

Si attendono più di una quarantina di imbarcazioni provenienti da tutto il medio Adriatico, per la regata "Sulla Rotta dei Trabaccoli" da Pesaro a Pola, che quest’anno vedrà il via, in un’unica manche, il 2 maggio. L’appuntamento è al porto alle ore 16. "Siamo giunti alla 38ª edizione di questa tradizionale manifestazione – spiega Antonio Rossini, presidente della Lega Navale di Pesaro –. Ci auguriamo che le condizioni meteo siano dalla nostra parte. L’arrivo previsto a Pola è per il 3 maggio, dove ci aspetterà un’altra bellissima regata fra le isole, la ‘Pulska’, giunta alla 63ª edizione, dunque un evento anche più storico del nostro, al quale siamo felici di aderire. Per la Pesaro-Pola arriveranno imbarcazioni provenienti da Porto Civitanova, da Rimini, da Ravenna, e siamo molto contenti per questo. Inoltre, quest’anno, a partire dal 27 aprile, Pesaro ospiterà anche un’imbarcazione storica in legno di origine croata: "Risalente al 1902, è stata acquistata da alcuni amici di Pola che l’hanno ristrutturata e trasformata com’era una volta. Ci vorrà un ormeggio degno di una tale meraviglia". Appello colto dal capitano di fregata Clarissa Torturo, che ha portato i saluti del Comandante del Porto, Claudia Di Lucca: "Vi meritate i complimenti perché 38 anni sono un grande segnale di continuità – dice -. Una regata per noi rappresenta non solo il legame fra l’uomo e il mare ma l’espressione dell’unione di popoli, culture e professionalità". A portare i saluti anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani: "Ogni anno sono tantissime le persone che accorrono sul molo per seguire la partenza della regata, segno che si tratta di una manifestazione di grande interesse – dice -. Mi complimento anche per il gran lavoro che fate nelle scuole come Lega Navale per appassionare i bambini alla cultura del mare". Anche quest’anno, infatti, il socio Bruno Tamburini ha coinvolto con impegno e competenza centinaia di alunni e crescono le richieste per averlo in classe. E a proposito di scuole, per l’immagine simbolo della locandina dell’evento sono stati coinvolti gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, come spiega la delegata scolastica della sezione, Luciana Forlani: la rappresentazione scelta è stata realizzata da Emily Lucarelli, classe 5C, indirizzo di "Grafica pubblicitaria". Infine, grazie al lavoro della professoressa Giovanna Forlani, la Scuola del Libro di Urbino ha partecipato al concorso nazionale della Lega navale italiana dal tema "La cultura del Mare".

Alice Muri