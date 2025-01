Laurana-Baldi, la cittadinanza è attiva

Dagli incontri con le forze dell’ordine a riflessioni su Paolo Volponi, da un progetto su Urbino patrimonio Unesco all’educazione alimentare: la settimana dall’8 al 13 gennaio è stata dedicata all’educazione civica, al Liceo Laurana Baldi, che ha lanciato la “Active citizenship week“. Organizzata su sollecitazione della dirigente Carla Campogiani e della Commissione di Educazione civica, guidata dalla prof Elisabetta Veneziano, ha coinvolto tutte le classi, partendo dagli incontri sulla tutela dei cittadini, tra cui quelli con le unità cinofile della Guardia di finanza e quelli dedicati a rispetto della legalità e prevenzione del cyberbullismo coi carabinieri di Urbino.

La prof Ercolani ha coinvolto le classi quinte nel laboratorio “Letteratura e industria in Paolo Volponi“, toccando anche le figure di Camillo e Adriano Olivetti, con la conferenza del prof Tramontana sull’economia comportamentale, gli studenti hanno indagato come le scelte economiche siano influenzate da fattori psicologici, mentre, partecipando a un progetto promosso dall’Ufficio comunale Patrimonio mondiale, hanno scoperto le bellezze di Urbino, guidati dalla docente Sara Bartolucci, e prodotto materiale digitale per descrivere i siti Unesco.

Dal volto artistico di una città, alla sua gestione: Romina Pierantoni, sindaco di Borgo Pace, ha illustrato il proprio lavoro e come coinvolgere attivamente i cittadini. Toccanti gli incontri con i migranti ospitati dal Centro di accoglienza “Battaglia“ di Urbania, che hanno raccontato l’odissea dei propri viaggi e la speranza di una vita migliore. Anche l’educazione alimentare ha trovato spazio, con interventi dei prof Bertuccioli e Gaudenzi, mentre un seminario innovativo sull’intelligenza artificiale è stato organizzato da Uniurb. Il prof Gabrielli ha trattato la violenza di genere nella comunicazione mediatica, il prof Fagioli ha presentato il progetto “Costituzione per la Terra“ e si è dialogato di educazione finanziaria con Marina Argalia, del Museo del risparmio di Torino.

Infine, gli incontri all’insegna dell’accoglienza tenuti dalle cooperative Labirinto, “Parti o Resta“ e Alpha, la riflessione sulle “Parole del contemporaneo2 del prof Leoni e le conferenze sul concetto di guerra ieri e oggi con il prof Giannelli. "Iniziative come questa meritano di essere integrate in modo più costante all’interno dell’anno scolastico" dice Vittoria Topi, rappresentante d’istituto, "ci preparano alla vita reale".

Nicola Petricca