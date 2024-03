Le nostre eccellenze: "Intelligenza artigiana, la forza della tradizione che guarda al futuro"

"L’intelligenza artificiale non deve spaventare, ma essere conosciuta per governare le dinamiche che verranno ed utilizzata per valorizzare le nostre imprese e le loro produzioni". A sostenerlo è Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Impresa Ancona-Pesaro e Urbino, associazione che quest’anno, con il contributo della Camera di Commercio delle Marche, organizza a Pesaro, Capitale italiana della Cultura (oggi, ore 17.30, Teatro Rossini), la 3° Giornata Nazionale della Cultura Artigiana. "L’evento ospitato oggi al teatro Rossini, ha per tema ‘Intelligenza artigiana. Valore per l’Italia’, concetto con il quale si è voluto ribadire come l’intelligenza espressa dalle microimprese con la loro creatività, il loro saper fare e la loro capacità di guardare al futuro senza perdere di vista la tradizione, rappresenti il punto di forza del made in Italy". Le Marche, d’altra parte, sono la prima regione italiana per peso dell’artigianato italiano sull’economia del territorio. Le imprese artigiane manifatturiere occupano 47mila addetti che rappresentano il 10,7% delle imprese dell’intera economia regionale, più del doppio del 4,9% medio nazionale. Nella regione inoltre è alta la richiesta da parte delle imprese artigiane di elevate competenze green: rappresentano il 44,1% delle entrate, contro il 41,4% che si registra nelle imprese non artigiane e il 34,8% delle imprese medio-grandi. Nella 3° Giornata Nazionale della Cultura Artigiana, a confrontarsi sul ruolo delle microimprese, sul valore artigiano nel rapporto con l’intelligenza artificiale e con le transizioni, saranno dunque personalità come Mauro Magatti, sociologo, docente Università Cattolica Milano, i rettori delle Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori e dell’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’, Giorgio Calcagnini.

In collegamento on line, sarà presente Federico Faggin fisico e imprenditore e il fisico e divulgatore Vincenzo Schettini, autore de ‘La fisica che ci piace’. "È per noi motivo di orgoglio ospitare questo evento a Pesaro, Capitale della Cultura con la quale stiamo attivamente collaborando nell’ambito di un percorso di promozione della nostra Regione e delle nostre imprese", spiega Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino. "L’intelligenza artificiale non deve quindi spaventare, ma si può utilizzare per valorizzare quelle che sono le lavorazioni e le organizzazioni delle nostre imprese. Per questo la nostra Scuola per Imprenditori quest’anno, nella sua XIX edizione, affronterà, con docenti dell’Università Politecnica delle Marche, proprio il tema dell’IA declinato a misura di ‘piccola’ impresa’".