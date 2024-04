Legioni d’arcieri in arrivo a Urbino per lo storico Torneo della Marca

Le compagnie di tiro con arco storico e tradizionale delle Marche si sfidano a Urbino per determinare quale, tra loro, sia la più forte. Domani, domenica, la Compagnia Feltria Arcieri di Urbino ospiterà il Torneo della Marca, competizione che assegna ogni anno il titolo di campione regionale a squadre.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune. coinvolgerà varie parti del centro storico, in due momenti: una gara mattutina di selezione, dalle ore 9, su 16 bersagli disseminati tra la zona bassa di Valbona, corso Garibaldi, Borgo Mercatale e i dintorni della Rampa di Francesco di Giorgio Martini, e una finale, in programma alle 15.30 circa in piazza Rinascimento, a cui accederanno i migliori quattro arcieri di ciascuna compagnia. "Siamo molto orgogliosi delle adesioni, perché ci saranno oltre 220 partecipanti dalle Marche, a cui si aggiungeranno alcuni ospiti da fuori regione, che faranno pure da giudici per la finale – spiega Marco Marcheggiani, presidente della Compagnia Feltria –. Essendo detentori del titolo, vinto per quattro volte, daremo tutto per mantenerlo in città. Il torneo, però, è pure un momento di aggregazione e un’opportunità, per Urbino, di farsi vedere e di accogliere anche le famiglie e gli accompagnatori degli arcieri, permettendo loro di visitare il centro storico e di stare bene".

"Ringraziamo il Comune, per il supporto, ed Erdis, che ci aiuterà con il servizio ristorazione, in quanto il pranzo è in programma nella Mensa universitaria Del duca". Entrambe le gare saranno aperte al pubblico.