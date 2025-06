Pesaro Città che legge non va in vacanza. Da giugno tornano i punti di lettura e prestito gratuito negli stabilimenti balneari, una delle proposte del progetto della Biblioteca Louis Braille - Baia Flaminia ‘La Biblioteca fuori di sé’ ideato nel 2010 per promuovere la lettura anche fuori dalle sedi istituzionali. In pratica, i libri ‘escono’ dalla biblioteca per incontrare nuovi lettori in una serie di luoghi della città ad alta frequentazione per rendere piacevoli momenti e situazioni di attesa preoccupata ma anche di svago e relax, come la spiaggia appunto. Chi è al mare ha più tempo a disposizione per leggere, e anche chi ha perso questa abitudine può riscoprirne il piacere grazie alla comodità di avere i libri a portata di ombrellone.