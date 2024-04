Lo yoga entra in carcere per le detenute

Non sono le mura di un carcere a dividere la società che da sabato 6 aprile vedrà varcare le ‘sbarre’ ventidue tappetini lilla ‘marcati’ Pesaro 2024 per iniziare, con le donne detenute del carcere di Villa Fastiggi, un percorso di consapevolezza personale grazie allo yoga. "Questa idea parte dal desiderio di condividere gli insegnamenti e la pratica dello yoga facendolo in un luogo come quello di un carcere. E’ un progetto di puro volontariato dove si incontrano gli obiettivi di un Istituto penitenziario con gli insegnamenti che può offrire il percorso di crescita come quello dello yoga – afferma Manuela Andreani, realizzatrice e coordinatrice del progetto –. Noi pensiamo che questo percorso possa restituire alle detenute maggiore consapevolezza attraverso la presenza e l’ascolto della propria mente e corpo, intercettando le tensioni, i pensieri e quello che sta dentro di noi, così facendo qualcosa accadrà". Come affermava Thich Nhat Hanh ‘la via d’uscita è dentro’, un concetto che si può adattare benissimo al tema del carcere che vuole restituire qualcosa al detenuto che poi verrà reinserito nella società libera. "Un progetto che mette al centro la detenzione femminile, che a mio avviso non viene sempre trattata con la dovuta importanza. Le donne sono riguardate, considerate ma in modo marginale rispetto alla componente prevalente che è quella maschile – sottolinea Annalisa Gasparro, nuova dirigente della Casa Circondariale di Pesaro –. Questa iniziativa simboleggia un passo avanti perché evidenzia la pratica dell’attività sportiva tra le mura del carcere, lascia che la società entri ad interagire con le detenute e mette al centro la donna, spero sia l’inizio di tante altre progettualità". Le lezioni inizieranno domattina e proseguiranno per tutti i sabati fino all’inizio dell’estate per poi riprendere a settembre.

Ilenia Baldantoni