Lorenzo Micelli si racconta

Domani si parlerà di sport e pallavolo, a Urbino, con Lorenzo Micelli, commissario tecnico della Bulgaria femminile e allenatore dell’Olympiacos, al PalaCarneroli, di cui, nell’occasione, sarà inaugurato il nuovo parterre. Si partirà alle 16,30 con mini tornei del Giocavolley Team. Alle 18 conversazione con Micelli, poi presentazione delle squadre di Giocavolley Team, Cus Urbino e So Sport. "Da tempo pensavamo di valorizzare il lavoro di Micelli, urbinate che si è distinto a livello internazionale – spiega Marianna Vetri, assessore allo Sport –. Domenica lo avremo come testimonial dell’evento in cui risponderà alle domande e racconterà la propria storia. La presenza di un ospite così significativo sarà di buon auspicio per tutte le squadre di pallavolo di Urbino che presenteremo".