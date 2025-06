Luca, una mira azzurra. Vince e si guadagna un posto nella Nazionale

La mira non gli è mai mancata. E anche stavolta ha fatto centro. L’arciere Luca Albergati, per l’Asd Vallefoglia Arcieri di Sant’Angelo, ha conquistato il primo posto nella propria categoria, guadagnandosi l’ingresso nella squadra nazionale Fidasc: rappresenterà così l’Italia ai campionati mondiali di Arco storico, in programma a Gyula, in Ungheria, dal 20 al 26 agosto. Di fronte a un pubblico numeroso si è tenuta domenica la seconda Contesa del Castello di Sant’Angelo in Lizzola, gara di arco storico a cui hanno partecipato circa 80 arcieri in abiti tradizionali, inserita nel secondo campionato italiano Rievocazioni Storiche Fidasc organizzato e coordinato dall’Asd Vallefoglia Arcieri di Sant’Angelo.

La competizione, sia individuale sia a squadre, si è svolta su 16 bersagli dislocati nei luoghi più suggestivi del centro storico, fino a raggiungere la Vecchia Fonte e ha rappresentato anche una prova di selezione per la squadra nazionale italiana Fidasc di Tiro con l’arco da caccia storico, in vista dei prossimi campionati mondiali.

"E’ stato un successo inaspettato – racconta l’arciere Luca Albergati che ha ottenuto la vittoria con il suo long bow, ovvero l’arco lungo di tradizione inglese - . Sarà un grande onore poter rappresentare l’Italia ai campionati mondiali. Sono così felice che ancora non me ne rendo conto". Urbinate, 58 anni, Albergati ha sempre avuto una grande passione per il tiro, dalla pistola, al fucile, alla fionda, fino all’arceria, iniziata nel 2016 con le Aquile ducali della sua città. "Sono sempre stato portato per questi sport – prosegue - . La passione per l’arceria è nata all’interno delle Contrade di Urbino per la festa del Duca, durante la quale mi sono aggiudicato due volte il torneo Marco Risi".

Il risultato è di grande soddisfazione anche per l’Asd Fidasc Vallefoglia. "Le Marche si confermano come una regione che ha una grande tradizione nell’arceria - sostiene il presidente Claudio Solforati - dove ci sono le due associazioni più importanti a livello nazionale, tra le quali la Fidasc è l’unica riconosciuta dal Coni".

E adesso, tutti a fare il tifo per Albergati, il quale oltre alle gratificazioni sul piano della competizione sportiva, nell’arceria ha trovato anche il piacere delle buone relazioni. "Ho allestito un campo privato – dice – dove insieme agli amici ci alleniamo. La cosa più bella è che questo è uno sport che unisce".

Beatrice Grasselli