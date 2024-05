Lutto per la morte di Gabriele Perugini

E’ morto a Firenze a 84 anni lo scultore Gabriele Perugini (foto). Lo annuncia in una nota l’Accademia delle Arti e del Disegno. Nato a Barchi in provincia di Pesaro e Urbino, Perugini si era trasferito a Firenze nel 1958 per completare gli studi. Nella città frequentò il corso di magistero nella sezione di scultura dell’Istituto d’Arte con la guida dei maestri Bruno Innocenti e Giulio Porcinai. Per oltre trenta anni, dal 1965 al 1997, ha insegnato a Porta Romana le materie di discipline plastiche e scultura. Dal 1965 ad oggi ha all’attivo innumerevoli partecipazioni a concorsi, simposi di scultura nazionali ed internazionali.