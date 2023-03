Manfredi va in California col suo Doremì

Hollywood o morte, romanzo noir pubblicato per l’editrice Cut-up, è l’ultima fatica letteraria di Gianfranco Manfredi. Nato a Senigallia, con un passato da cantautore, attore, sceneggiatore, Manfredi è uno degli scrittori italiani più prolifici alternandosi, con successo, fra fumetto, romanzo e saggio d’autore. Dopo cinque anni, torna Doremì un personaggio decisamente autobiografico… "Sì, ci sono molte memorie familiari. Due miei zii e mio padre, tutti nati a Senigallia, come Doremì studiarono al Conservatorio “Rossini“ di Pesaro ed ebbero esperienze internazionali. E c’è anche qualcosa di autobiografico: Doremì ha conosciuto molte star, ma non ha mai voluto diventare famoso, preferendo le zone d’ombra e il lavoro ai margini e mettendo a frutto tante esperienze diverse". Il precedente volume, Splendore a Shangai, era ambientato nella Cina alla fine degli anni Venti. Qui siamo in California. Come mai questa scelta? "Era piuttosto usuale per i musicisti del tempo, in specie i jazzisti, trasferirsi a seconda delle opportunità nelle più grandi capitali dello spettacolo. Shanghai è stata la capitale mondiale dei grandi alberghi e delle sale da ballo, Los Angeles del cinema (e delle colonne sonore), Parigi dei locali notturni, Londra e New York del teatro musicale e della radio. Moltissimi musicisti suonavano più all’estero che in patria....