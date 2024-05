Michael Spada su tutti a Rio Salso. Ragni e Ligi, ottimi piazzamenti

Nel week end, presso il Tiro a Volo San Martino Top a Rio Salso di Tavullia si è disputata una delle principali competizioni di carattere nazionale per la disciplina del Compak Sporting. Gara da 200 piattelli divisa in due giornate consecutive che ha visto sfidarsi negli 8 campi del Tav San Martino Top oltre 270 tiratori. Presenti alla competizione, anche numerosi atleti della nazionale italiana che a suon di fucilate si sono battuti per raggiungere i più alti gradini del podio, per dimostrare di essere i migliori a partecipare all’European Championship che si svolgerà nel mese di maggio in Portogallo.

Ad eccellere, il tiratore Michael Spada (198/200), ma non da meno sono stati i suoi rivali, Christian Camporese (194/200) e Nicolò Meniconi (193/200), tutti tiratori della rosa nazionale di Compak Sporting. Ottimo piazzamento anche per alcuni tiratori del Tav San Martino Top, Filippo Ragni che con i suoi 186 piattelli rotti è riuscito a classificarsi 3° nella categoria prima e Samuel Ligi, Juniores e vice-Campione Europeo a squadre 2023 che con 180 piattelli è riuscito a raggiungere il secondo gradino più alto del podio.

Luigi Diotalevi