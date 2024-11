Morto l’imprenditore Giancarlo Marinoni

Pesaro, 13 novembre 2024 – Si è spento questa mattina, all’età di 81 anni, Giancarlo Marinoni, imprenditore edile e fondatore nel 1965 dell’impresa “Marinoni Costruzioni edili” di Pesaro. Una vita dedicata al lavoro quella di Marinoni, ma anche alla famiglia e alla comunità di Candelara (dove abitava). A ricordarlo sono i figli Monica, Simone e Gastone. Questi ultimi due stanno proseguendo con l’attività di famiglia, che oltre a loro conta sette dipendenti.

“Per noi, oltre che un padre meraviglioso, è stato anche un grande maestro – dicono i tre figli di Marinoni – ci ha insegnato tutto di questo lavoro, compreso il modo di comportarsi, anche con i clienti ed è nostra intenzione portare avanti tutto ciò che ha realizzato nostro padre ben sessant’anni fa. Giancarlo era davvero benvoluto da tutti quelli che lo conoscevano. Nel borgo di Candelara si era sempre dato da fare per la comunità – aggiungono -. Per anni ha fatto parte della Proloco di Candelara ed è stato anche vicepresidente del Soms (Società operaia di mutuo soccorso) del paese. E’ stato un punto di riferimento sia nel lavoro che fuori dalla sua professione, un grande uomo, molto amato da tutti”. Monica, Simone e Gastone raccontano come “fino a qualche anno fa, nostro padre, è sempre stato in azienda. E’ sempre stato un leone e così vorremmo ricordarlo, insieme anche alle sue nuore Katia e Ketty e ai nipoti Ivan, Sharon e Asia”. Il funerale di Giancarlo Marinoni si terrà sabato mattina, alle ore 10, alla chiesa di Santo Stefano a Candelara. Il rosario sarà invece domani, alle ore 19, sempre nella stessa parrocchia.

