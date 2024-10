E’ morto il dottor Ovidio Stocchi. Per decenni gestì i laboratori analisi

Cordoglio a Urbino e nell’entroterra per la morte del dottor Ovidio Stocchi, 80enne, che per diversi anni ha svolto il ruolo di dirigente del laboratorio analisi dell’ospedale di Urbino. Stocchi era di origini apecchiesi dove aveva trascorso la propria infanzia e dove è ancora residente la sorella Sandra. "Mi unisco sentitamente al dolore dei familiari per la scomparsa del dottor Ovidio Stocchi – sottolinea il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci –. Fortemente legato alla comunità apecchiese, le sue spiccate qualità professionali ed umane gli hanno consentito di raggiungere incarichi di altissima responsabilità e prestigio nell’attività medico-scientifica, conservando sempre la cordialità e la disponibilità che gli erano proprie. Lo ringrazio per il rapporto di amicizia personale, esprimendo il profondo cordoglio dell’amministrazione comunale e della cittadinanza che rappresento".

Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Perugia nel 1973, il dottor Ovidio Stocchi si era poi specializzato in Biochimica e Patologia Clinica all’Università degli Studi di Parma nel 1979. Ha lavorato come medico a tempo pieno nel laboratorio analisi dell’Ospedale di Urbino, prima come assistente dal 1974 al 1977, poi come aiuto dal 1978-1996 e infine come dirigente responsabile dal 1997-2010. Poi come libero professionista con contratto Intra-menia in Allergologia dal 2008 al 2010. Dal 2011 lavorava come libero professionista, negli ambulatori di Urbino e Urbania. Stocchi, benvoluto e stimato da tutti, è deceduto nella serata di giovedì all’ospedale di Urbino dopo una breve malattia: lascia la moglie Patrizia e il figlio Paolo, il fratello Gianmario e la sorella Sandra oltre ad altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa san Michele Arcangelo di Macerata Feltria. Una lunga fila di persone ha voluto dare ieri nell’obitorio dell’ospedale di Urbino l’ultimo saluto alla salma.

Amedeo Pisciolini