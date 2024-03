Mostre, cosa vedere a Pesaro nel riposo di Pasqua e Pasquetta

Scelta decisamente variegata di mostre per il week-end pasquale. A Palazzo Mosca doppia proposta per gli amanti di pittura e ceramica: nell’ammezzato, Mario Logli. Custode della bellezza, monografica – di cui domani alle 17 a Palazzo Mazzolari Mosca si presenta il catalogo – dedicata ad un protagonista tra i più apprezzati sulla scena artistica della seconda metà del Novecento che ha saputo custodire tradizioni e storia della sua Urbino e interpretare le sfide più complesse della contemporaneità. In esposizione le opere più iconiche di una lunga carriera. Nella project room, La rinascita della maiolica a Pesaro dallo Storicismo al Decò con maioliche e terrecotte dai depositi dei Musei Civici del periodo dal 1870 al tardo decò.

Al Centro Arti Visive Pescheria “Sculture nella Citta“ 1971/2024 (foto). Dall’arte pubblica di Arnaldo Pomodoro allo spazio urbano di dieci giovani autori. Nel loggiato due sculture di Pomodoro e materiali d’archivio per approfondire il lavoro di uno dei massimi artisti italiani, nella chiesa del Suffragio le proposte di dieci autori under 35.

Lo spazio bianco – sede della Fondazione Pescheria dedicata alla fotografia e all’immagine –, accoglie “Tutto nasconde un segreto. Nuovi scatti“ con il lavoro della pesarese Maria Letizia Morini, artista portatrice della sindrome di Down che ha iniziato a fotografare a 10 anni.

Alla Galleria Rossini, la 5ª edizione della mostra collettiva d’arte che espone pittori, scultori e ceramisti pesaresi “Arte Solidale“, progetto nato dall’associazione “Piattaforma Solidale“.

Allo Spazio TORRSO, la mostra “Corpo Ambiente“ di Michele Cotelli e Giulia Seri, secondo appuntamento della rassegna UN/NATURAL in cui la nuova galleria in centro storico apre le sue porte e i sotterranei per dare vita ad un’installazione organica. Domenica alle 16,30 il Museo Nazionale Rossini propone la visita guidata “Rossini e la Pasqua: il maestro tra musica e vicende biografiche“.