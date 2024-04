Ultimi novanta minuti da brivido per Moie, Portuali, S.Orso e Biagio

Oggi in Promozione si giocheranno gli ultimi novanta minuti di gioco e per alcune compagini saranno minuti intensi e tutti da vivere per conoscere il proprio destino. Partendo dall’alto come è noto da due settimane il Fabriano Cerreto ha festeggiato la vittoria del campionato. Restano in ballo la griglia playoff. Per la miglior posizioni sono in lizza il Moie Vallesina e la Portuali Dorica seconde con 51 punti, al terzo posto con 48 punti c’è il Sant’Orso e a seguire la Biagio Nazzaro (a quota 47). Saranno queste 4 (molto probabilmente) a giocarsi gli spareggi promozione, per la Pergolese (44 punti) rimane una piccolissima speranza di riagguantare la Biagio, per farlo deve sperare in una sconfitta degli avversari e in una sua vittoria contro il Gabicce e di recuperare la differenza reti in questo momento a suo svantaggio, cosa molto difficile per non dire impossibile. Per la retrocessione diretta all’ultimo posto ci sono l’Osimo Stazione e l’Atletico Mondolfo Marotta, in caso che queste ultime due arrivassero a pari punti dovranno spareggiare tra loro (una va ai playout e l’altra retrocede). Nello specifico nella zona bassa la classifica è la seguente: Gabicce Gradara 29 punti, Castelfrettese 28, Vismara 27, A.,Mondolfo Marotta e Osimo Stazione 25. Quattro formeranno la griglia playout e una (ultima classificata) retrocederà in maniera diretta. Ma vediamo il programma dettagliato di quest’ultima giornata (ore 16,30).

Atletico Mondolfo Marotta- Portuali Calcio Ancona. "E’ una partita da dentro o fuori per noi- osserva alla vigilia del match il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli- più che pensare ai risultati degli altri campi dobbiamo pensare al nostro". Arbitro Simone Falgiani di Ascoli Piceno.

Pergolese- Gabicce Gradara. Se i padroni di casa hanno la speranza (lontana) di riagguantare la quarta piazza dei playoff gli ospiti hanno la necessità di cogliere un punto o addirittura vincere per mantenere la quintultima posizione o scivolare al massimo in quartultima per giocare in casa lo spareggio playout contando su due risultati su tre. "La Pergolese è un avversario tosto- ha commentato il trainer dei rivieraschi Capobianco- in casa ha collezionato 24 punti lottando fino alla fine per i playoff". Arbitro Andrea Eletto di Macerata.

Villa San Martino- Valfoglia. Il dg del Valfoglia Andrea Rossi così presenta questo derby: "Ultima partita di campionato tra due squadre (noi ed il Villa San Martino) che non hanno più niente da chiedere in termini di classifica". Arbitro Irene Tirri di Macerata.

Vismara 2008- Fermignanese. "Dobbiamo vincere per migliorare la nostra posizione nei playout- sottolinea alla vigilia del match il presidente del Vismara 2008 Parlani- dopo la bella vittoria di sabato scorso siamo fiduciosi". Si gioca al ‘Tonino Benelli" di Pesaro. Arbitro.Michele Cesca di Macerata.

Moie Vallesina – S.Orso 1980. "In quest’ultima di campionato- dice il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini- affrontiamo il Moie secondo in classifica". Arbitro Mirko Ciccioli di Fermo.

Biagio Nazzaro- Barbara Monserra. Una gara tra due squadre a cui basta un punto per raggiungere gli obiettivi (i playoff per la Biagio e la salvezza per gli ospiti). Arbitro Nicolo’ Recchia di Ascoli Piceno

Castelfrettese- Osimo Stazione. La Castelfrettese è in piena zona playout, gli ospiti sono ultimi. Arbitro Francesco Tasso di Macerata.

Fabriano Cerreto- Marina Calcio. La capolista vorrà salutare il campionato di Promozione e i propri tifosi con una bella prestazione. Arbitro Mario Pirovano di Macerata.

Amedeo Pisciolini