Motociclisti in arrivo per l’Eden Rock. Spettacolo sulle nostre strade

Domani, alle 9, è in programma l’"Eden Rock", evento dedicato alle mitiche motociclette degli anni ‘60, ‘70 e ’80. Il motoraduno, organizzato dal Registro Storico Benelli, si svolgerà lungo un percorso ad anello di circa 100km, che in partenza del Museo Benelli porterà tutti i partecipanti alla scoperta del territorio marchigiano e della Valle del Foglia, per raggiungere poi il Monte Titano e San Marino. Da lì tutti i motociclisti che parteciperanno all’evento rientreranno nelle Marche per affrontare in sella alle due ruote quelle che sono considerate tra le più belle strade della regione. Dopo la sosta a pranzo, il gruppo ripartirà alla volta di Pesaro, raggiungendo Gabicce ed imboccando poi la famosa Strada Panoramica. "Eden Rock", che apre la stagione dei motoraduni di Registro Storico Benelli e Moto Club Pesaro Tonino Benelli per il 2024, sarà l’occasione per vedere su strada motociclette di grande valore storico come Benelli 750 Sei, Moto Guzzi Le Mans, Honda 500 Four, Kawasaki 500 Mach, Laverda 750 e Norton Commando 750.