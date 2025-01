Nevica dai cinquecento metri in su. Gli impianti di sci pronti a ripartire

Come da previsioni è ritornata la neve sui nostri monti. I primi fiocchi sono scesi dai 500 metri in su attorno a mezzogiorno con la coltre che è diventata subito spessa sui tre monti del nostro Appennino: Carpegna, Nerone e Catria. "Sono salito quassù- diceva ieri attorno alle ore 14 dal Rifugio Cotaline 1400 Savio Tamburini uno dei gestori dell’Impianto Sciistico del Catria- sta nevicando, attualmente ci sono 10 centimetri però se continuerà a scendere speriamo di aprire le piste. Vedremo nella notte che tempo farà, se ci sarà neve a sufficienza potremmo aprire già giovedì o venerdì, le previsioni davano circa 35-40 centimetri di neve, attualmente c’è anche nebbia e spira vento di tramontana, il paesaggio è quello tipico invernale, speriamo, come ho detto che le precipitazioni continuino". A prescindere dalla consistenza della nevicata sabato e domenica il Rifugio Cotaline 1400, raggiungibile dalla località Caprile frazione di Frontone per mezzo della Cabinovia, sarà aperto. Per domenica per rendere la giornata di festa ancora più gradita ai visitatori la direzione della splendida location Baita del Catria 100 by Cotaline situata nella meravigliosa cornice del comprensorio colorato di bianco ha organizzato "L’Apres Catria", un evento con tanta buona musica, dj Tom Dam e voice Ale Vignoli, food e animazione. Stessa situazione grosso modo sul Monte Nerone, con un’altezza di circa 10 centimetri di neve nel primo pomeriggio di ieri. "Per definire l’apertura degli impianti – dice dal Corsini Fabrizia Luchetti - vedremo nella giornata di giovedì, in questo momento sta nevicando e speriamo in una nevicata importante" am. pi.