Non ha il biglietto, aggredisce il controllore

Non voleva fare il biglietto e quando il controllore gli ha fatto presente che non può salire sul bus dell’Ami, per tutta risposta lui lo ha minacciato ("Ti spacco tutto") e strattonato. E così ha fatto anche contro i carabinieri chiamati dal controllore. A processo per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di dare le proprie generalità è finito un 25enne originario del Marocco, ma residente qui da anni.

L’imputato, difeso dall’avvocato Othmane Yassine, vivrebbe come un clochard da quando i genitori si sono separati. Un fatto che lo avrebbe gettato in uno stato di profonda prostrazione e che gli avrebbe stravolto la vita. Da giovane promessa dello sport, ragazzo sorridente e solare, dopo la separazione si sarebbe trasformato, arrivando a lasciare anche la casa. Vive in giro, senza mezzi di sostentamento se non quelli che gli darebbero alcuni parenti che abitano in altre parti di Italia. La notifica degli atti del giudizio gli è stata fatta in aeroporto a Bologna, dove lo hanno, da ultimo, rintracciato le forze dell’ordine.

A gennaio dello scorso anno, l’episodio sulla circolare destra dell’Ami-adriabus. La pretesa di salire senza biglietto. E la reazione, violenta e illecita, sul controllore e i militari. E ora il processo.

e. ros.